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TEM'in Bolu geçişinde minibüsle hafif ticari çarpıştı: 5 yaralı

TEM'in Bolu geçişinde minibüsle hafif ticari çarpıştı: 5 yaralı
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Bolu'da TEM Otoyolu Köroğlu Rampaları mevkiinde hafif ticari aracın minibüse arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Köroğlu Rampaları mevkiinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Uğur C. idaresindeki 34 SG 6689 plakalı hafif ticari aracın, aynı yönde ilerleyen Murat Ç. yönetimindeki 34 MTS 25 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Murat Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Özlem Ç. ve Ravza Ç. yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Uğur C. ile araçta bulunan Emirhan Ş. de kazada yaralananlar arasında yer aldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emirhan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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