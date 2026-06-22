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TEM Otoyolu'nda 6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

TEM Otoyolu'nda 6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda polis denetimlerinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan organizatör A.S. ise mahkemece tutuklandı.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Haziran'da yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.S. isimli organizatör ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 20 Haziran'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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