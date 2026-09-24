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Bolu'da TEM'de tekstil yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi

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Bolu'da TEM'de tekstil yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi
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Bolu'da TEM Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan arasında Ankara istikametinde giden tekstil ürünleri yüklü tırda motor kısmında çıkan yangın büyüyerek dorseye sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan arasında tekstil ürünleri yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan arasında bulunan Yeniçağa rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden tekstil ürünleri yüklü 34 FKB 564 plakalı tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tırın kupa kısmından tekstil ürünlerinin bulunduğu dorseye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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