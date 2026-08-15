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Bolu'da 100 Bin Liralık Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bolu'da 100 Bin Liralık Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde polis ekiplerince içerisinde şüpheli şahısların olduğu değerlendirilen park halindeki bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 100 bin liranın üzerinde olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde polis ekiplerince içerisinde şüpheli şahısların olduğu değerlendirilen park halindeki bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 100 bin liranın üzerinde olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniçağa Gölü çevresinde rutin devriye görevi sırasında park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, piyasa değerinin 100 bin liranın üzerinde olduğu değerlendirilen bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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