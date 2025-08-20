Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını 4'üncü saatine girerken, bölgedeki durum dron ile görüntülendi. Yangının yola yakın olması sebebiyle trafik geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Yangın, 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkii D750 Karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken, yangının yola yakın olması sebebiyle jandarma ekipleri kontrollü olarak trafik akışını sağlıyor. Yangın 4'üncü saatine girerken, bölgedeki durum dron ile görüntülendi. - BOLU