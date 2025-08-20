Bolu'da Orman Yangını: Hızla Büyüyor
Bolu'nun Mengen ilçesinde, Kıyaslar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem karadan hem havadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri ve helikopterler yangınla mücadele ediyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale başladı.
Yangın, Kıyaslar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa