Bolu'da Orman Yangını: Hızla Büyüyor

Bolu'da Orman Yangını: Hızla Büyüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Kıyaslar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem karadan hem havadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri ve helikopterler yangınla mücadele ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale başladı.

Yangın, Kıyaslar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzel'den cesur paylaşım: Selülitler gerçektir

Hiçbir filtre yok! İzel'den cesur tatil pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.