Bolu'da Odunlukta Çıkan Yangın 6 Saatte Söndürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince 6 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemaller köyündeki bir odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese Yeniçağa ve Gerede ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Gerede Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, odunluk tamamen küle döndü. - BOLU