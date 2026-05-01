Bolu'da tuzak: Konuşma bahanesiyle çağrılıp vuruldu

Bolu'da tuzak: Konuşma bahanesiyle çağrılıp vuruldu
Bolu'da kimliği belirsiz kişiler tarafından konuşmak için çağrıldıkları sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı.

Bolu'da kimliği belirsiz kişiler tarafından konuşmak için çağrıldıkları sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen şüpheli şahıs, hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve olay esnasında yanında bulunan kimliği belirsiz toplam 3 kişi, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirsiz 3 kişi kaçtı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekiplerinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde delil ve boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
