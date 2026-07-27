Haberler

Kıbrıs Gazisi Niyazi Çiçek Askeri Törenle Sonsuzluğa Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Niyazi Çiçek Askeri Törenle Sonsuzluğa Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Niyazi Çiçek için Sümer Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrağına sarılı tabut askerlerin omuzlarında taşınarak Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bolu'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Niyazi Çiçek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Niyazi Çiçek için Sümer Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Bolu Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, il protokolü, Çiçek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Çiçek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Çiçek'in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

5 gündür kayıptı! Acı haber geldi
Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı