Kıbrıs Gazisi Niyazi Çiçek Askeri Törenle Sonsuzluğa Uğurlandı

Bolu'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Niyazi Çiçek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Niyazi Çiçek için Sümer Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Bolu Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, il protokolü, Çiçek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Çiçek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Çiçek'in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı