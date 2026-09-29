Haberler

Bolu'da kaygan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobille çarpışıp yan yattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu-Kıbrıscık yolu Kızık Yaylası mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi ve jandarma inceleme başlattı.

Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Bolu-Kıbrıscık yolu Kızık Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan G.U. idaresindeki 06 CEA 494 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen D.B. idaresindeki 14 AV 336 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ordu'da amatör balıkçının kayığı kıyıya vurdu, cesedi denizde bulundu

Kayığı kıyıda, cesedi komşu ilçe açıklarında bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti

Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu