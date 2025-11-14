Bolu'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniceşeyhler köyü mevkiinde Murat Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonun otomobilin şeridine girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek ile yolcu Ahmet Balta (70) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU