Bolu'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 36 APK 974 plakalı hafif ticari araç, Mudurnu- Bolu kara yolu Örencik köyü mevkisindeki virajda, karşı yönden gelen 14 ADG 761 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından yaralıların tedavilerine devam edilmek üzere Bolu'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. - BOLU