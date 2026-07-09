Bolu'da kablo hırsızlarını JASAT ekipleri yakaladı

Bolu'da hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüten JASAT ekipleri, kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi yakaladı.

Bolu'da faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kablo hırsızlığı olayının şüphelileri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, "Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçuna ilişkin şüpheliler U.Ö., M.A. ve A.E. tespit edildi.

JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde adli arama yapıldı. Aramada, 15 Haziran 2026 tarihinde çalındığı belirlenen elektrik kabloları, şüpheli U.Ö.'nün ikametinde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli ve idari süreçlerin yürütülmesi amacıyla Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı