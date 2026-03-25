Bolu'da inşaat deposunda yangın

Bolu'da bir inşaat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Mengen ilçesi Pazarköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait çeşitli malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı