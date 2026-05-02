Bolu'da iki genci silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da konuşmak için çağırdıkları sokakta iki genci silahla vurarak yaralayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana gelmişti. F.K. (22) ve Ç.G. (27), konuşmak için çağrıldıkları caddede araçtan inen E.C.'nin silahlı saldırısına uğrayarak ayaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından araçla kaçan E.C. ve yanında bulunan B.K. ile O.S., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren takibi ve kovalamacası sonucu gece saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.C., B.K. ve O.S., güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aileleri basın mensuplarını engellemeye çalışmıştı

Öte yandan, şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında bina önünde bekleyen aileleri ve yakınları, görevini yapan basın mensuplarına zorluk çıkarmıştı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen aile yakınları gazetecilere, "Allah belanızı versin, biz çekilmesini istemiyoruz. Daha 18 yaşında" diyerek tepki göstermiş, şüphelilere ise "Çıkışın daha dik olacak, arkandayız oğlum" diyerek seslenmişti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
