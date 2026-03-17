Gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde gölette meydana gelen boğulma olayında, 13 yaşındaki Tanju Kara hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda çevredekiler durumu 112 Acil'e bildirerek yardım çağırdı.

Bolu'da gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Çaygökpınar köyü sınırlarında bulunan gölette meydana geldi. Gök kenarına bisikletiyle gelen 13 yaşındaki Tanju Kara, arkadaşlarıyla birlikte "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarılarına aldırış etmeyip suda yüzmeye başladı. Bir süre sonra Kara'nın suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalbi duran ve sudan çıkarılan Tanju Kara'ya ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı ardından sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Kara, doktorların tüm çabasına rağmen bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
