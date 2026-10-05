Bolu'da elektrikli bisiklet ile cipin çarpışması 14 yaşındaki çocuğu yaraladı

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Bolu'da elektrikli bisiklet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki B.F. idaresindeki elektrikli bisiklet, karşıya geçtiği sırada M.S. yönetimindeki 14 ADY 669 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen B.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı