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Bolu'da D-100'de polis denetiminde sürücülere GBT sorgusu ve ceza uygulandı

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Bolu'da D-100'de polis denetiminde sürücülere GBT sorgusu ve ceza uygulandı
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Bolu'da polis ekipleri, D-100'ün Karacaağaç Mahallesi mevkisinde uygulama noktası kurarak geniş çaplı denetim yaptı. Sürücü ve yolcuların GBT sorgulamaları yapılırken araçlar evrak ve teknik yeterlilik açısından denetlendi; kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da polis ekipleri, D-100 karayolunda geniş çaplı denetim yaptı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorgulamaları yapılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da polis ekipleri, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 karayolunda denetim gerçekleştirdi. Denetim, D-100 karayolunun Karacaağaç Mahallesi mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında yapıldı. İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin katıldığı uygulamada araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri, araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorgulamalarını yaparak asayiş yönünden kontroller gerçekleştirdi. Araçlar ayrıca trafik ekipleri tarafından evrak ve teknik yeterlilik açısından denetlendi. Kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı veya eksikleri bulunduğu tespit edilen sürücülere ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı. Ekiplerin D-100 kara yolundaki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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