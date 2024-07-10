Bolu'da Arpa Tarlasında Yangın: Samanlar Küle Döndü

Bolu'da balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tarladaki samanlar küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm tarlaya yayıldı. Arpa samanlarının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin tarlada soğutma çalışması sürüyor. - BOLU