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Bolu'da Arpa Tarlasında Yangın: Samanlar Küle Döndü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde balya yapılan arpa tarlasında çıkan yangında samanlar küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bolu'da balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tarladaki samanlar küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm tarlaya yayıldı. Arpa samanlarının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin tarlada soğutma çalışması sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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