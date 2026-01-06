Alkollü bir vatandaş, yardım aldığı vakıfta olay çıkardı

Haberler

Bolu'da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan S.Ş. isimli yaşlı adam, alkollü olarak geldiği kurumda güvenliklerle tartıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, S.Ş.'yi güçlükle sakinleştirerek vakıftan uzaklaştırdı.

Olay, öğle saatlerinde Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bulunan Bolu İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen S.Ş.isimli bir vatandaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) geldi. Vakıftan barınma, giyim ve nakdi yardım aldığı öğrenilen S.Ş., burada güvenliklerle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Vakfın giriş kapısında güvenliklerin sakinleştirmeye çalıştığı S.Ş., tartışmayı sürdürdü. İhbar üzerine polis ekipleri kuruma sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda S.Ş., kurumdan uzaklaştırıldı. S.Ş.'nin daha öncede vakıf binasına alkollü şekilde geldiği ve güvenliklere zorluk çıkardığı öğrenildi. Vatandaşın, vakıftan haftanın çeşitli günlerinde yardım almasına rağmen hakkı olmayan nakdi destekleri de istediği öne sürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
