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Bolu’da alev alev yanan fabrikadan geriye hurda yığını kaldı

Bolu’da alev alev yanan fabrikadan geriye hurda yığını kaldı
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Bolu’nun Gerede ilçesinde dün gece alev alev yanan geri dönüşüm fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün gece alev alev yanan geri dönüşüm fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan fabrikadan geriye kalan hurda yığını havadan dronla görüntülendi.

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde dün akşam saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun çalışma başlattı. Çıkan yangında 2 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçilerden birinde yanıklar olduğu diğerinin ise nefes darlığı çektiği tespit edildi. Yaralılar ambulansta yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 saatlik mücadele neticesinde ekipler tarafından alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Fabrikadan geriye hurda yığını kaldı

Gün ağarınca fabrikadaki hasarın boyutu ortaya çıktı. Gece alev alev yanan fabrikadaki yangın sabaha karşı tamamen söndürüldü. Ekskavatörler yangında patlamalara neden olan varil ve sprey kutularının hurdalarını kaldırmaya başladı. Fabrikada soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Milyonlarca liralık maddi hasarın meydana geldiği dev tesis tamamen kullanılamaz hale gelirken, küle dönen fabrika dron ile havadan görüntülendi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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