Bolu'da 88 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 88 yaşındaki yaşlı adamı bulmak için ormanlık alanda tüm ekipler seferber oldu.

Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oluyor. Ayrıca Bolu İl Jandarma Komuntalığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtama (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı. Şu ana kadar Orhan Demir'e ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

"Dünden beri seferber olduk"

Pirahmetler köyünde yaşayan Cengiz Acar, "Orhan amcayı çok iyi tanıyorum. Dünden beri seferber olduk. Araziyi bildiğim için komandolara, jandarma personeline yardımcı oluyorum. İnşallah buluruz. Dün bir ağaç budaması gördük. Onun işaretine benzettik. İşaret, yayla kısmına doğru gözüküyor. İnşallah bugün buluruz Orhan amcayı" dedi. - BOLU