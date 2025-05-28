Bolu'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameraya Yansıdı

Bolu'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameraya Yansıdı
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Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anı, bir lokantanın güvenlik kamerasında kaydedildi. Deprem sırasında vatandaşların paniğe kapılarak dışarı çıktığı görüntüler ortaya çıktı.

Bolu'da deprem anında yaşanan panik kamerada

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anı bir lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Deprem, saat 01.13 sıralarında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Bolu merkezli 3.9 büyüklüğünde yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından bazı vatandaşların yeniden evlerine döndü.

Deprem anı kamerada

Deprem anı ise şehir merkezinde bulunan bir lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntı başlar başlamaz içeride bulunan vatandaşların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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