Bolu'da 12 iş yerinde denetimde 15 yabancı uyruklu kayıt dışı çalıştırılırken bulundu

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Bolu'da yabancı uyruklu kişileri kayıt dışı çalıştırdığı değerlendirilen iş yerlerine yönelik denetimlerde, 15 kişinin kaçak çalıştırıldığı, 1 kişinin ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde yabancı uyruklu kişileri izinsiz çalıştırdığı değerlendirilen iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 12 iş yeri kontrol edilirken, 85 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 15 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı, 1 yabancı uyruklu kişinin ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Tespit edilen kişiler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı