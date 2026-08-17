Haberler

Bolu'da Trafik Denetimlerinde 1.418 Sürücüye Ceza

Bolu'da Trafik Denetimlerinde 1.418 Sürücüye Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da polis ve jandarma ekiplerinin 1 haftada gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 32 bin 487 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden bin 418 sürücüye ceza uygulandı.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin 1 haftada gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 32 bin 487 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden bin 418 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 10-16 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında bin 520 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda toplam 32 bin 487 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı tespit edilen bin 418 sürücüye idari para cezası kesildi.

Ekiplerin kent genelindeki trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu

Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor!

Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı

Görüntüler Amedspor-Erzurumspor maçı öncesine ait
Suçlama mide bulandırıcı! Dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı

Suçüstü yakalandı, dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı