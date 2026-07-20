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Bolu'da trafik kurallarını ihlal eden bin 755 sürücüye ceza

Bolu'da trafik kurallarını ihlal eden bin 755 sürücüye ceza
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Bolu'da bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 32 bin 853 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 755 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.

Bolu'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen bin 755 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürdü. Ekipler, 13-19 Temmuz tarihleri arasında il genelinde belirlenen noktalarda bin 654 trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 32 bin 853 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 755 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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