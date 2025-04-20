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Bolu AVM'de Silah Süren Tartışma: 4 Kişi Gözaltında

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Bolu'da 14 Burda AVM'deki alkollü bir mekana silahla girmeye çalışan şahıslar ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmada 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM'ye silahla girmeyen şahıslar güvenlik görevlileri arasında tartıştı: 4 gözaltı

BOLU - Bolu'da 14 Burda AVM içerisinde bulunan alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan 14 Burda AVM'de alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslar, AVM güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen ısrarcı olan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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