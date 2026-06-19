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Adana'da çayda kaybolan genç 20 gündür aranıyor

Adana'da çayda kaybolan genç 20 gündür aranıyor
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs'ta piknik yaparken Eğlence Çayı'nda kaybolan 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin'i arama çalışmaları 20 gündür devam ediyor. Ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden başlattığı aramalarda henüz bir ize rastlamadı.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması 20 gündür devam ediyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na 31 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin, serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında henüz Alptekin'e ait bir ize rastlanmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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