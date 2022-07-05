Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı Çorum'un Boğazkale ilçesinde, el yapımı patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Çorum'un Boğazkale ilçesinde, el yapımı patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Boğazkale ilçesi, Kayalı boğaz mevkiinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi aldılar. Aldıkları istihbarat üzerine bahse konu bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheli şahısı patlayıcı madde düzenekleri ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Operasyonda, gözaltına alınan şüpheli şahısların kaçak kazıda kullandıkları 5 adet dinamit lokumu şeklinde el yapımı patlayıcı madde, 6 kilogram amonyum nitrat, 1 adet batarya akü, 71 metre uzunluğunda kablo ve 17 adet çeşitli miktarlarda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boğazkale Çorum 3. Sayfa Haberler

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