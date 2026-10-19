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Bodrum Konacık'taki makilik yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü

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Bodrum Konacık Mahallesi'nde makilik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Konacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda alevler söndürülürken, yangından etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedenine ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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