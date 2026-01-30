Haberler

Karayolu savaş alanına döndü: 3 yaralı

Karayolu savaş alanına döndü: 3 yaralı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hızlı giriş yapan bir otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve ardından yardım için duran araca çarparak kaza zincirine yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Bodrum'dan Milas istikametine giden otomobil, Kaynar Kavşağı'na iddiaya göre hızlı giriş yaptı. Yağış nedeniyle kavşakta biriken suya girip kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp şarampole girdi. Kazadan kısa süre sonra bir otomobil sürücüsü, kazazedeye yardım etmek için durdu. O sırada aynı yöne giden kamyonet ise yardım için duran otomobile çarptıktan sonra yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır hasar alan araçlar yoldan kaldırıldı. - MUĞLA

