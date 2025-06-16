Bodrum'da Yangın: İnşaat Kaynaklı İddiası ve Hava Müdahalesi

Bodrum'da Yangın: İnşaat Kaynaklı İddiası ve Hava Müdahalesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının inşaatta yapılan elektrik kaynağından kaynaklandığı öne sürülüyor ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde makilik alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının bir inşaatta yapılan elektrik kaynağından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Türkbükü Mezarlık üst tarafındaki makilik alanda öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyürken bölgeye takviye hava araçları gönderildi. Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 10 arazöz, su tankeri ve 60 personel müdahale ediyor.

Tepe noktalara ulaşan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili bir inşaatta kaynak yaptığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldığı ve yangının yapılan kaynak sonucu otluk alandan makiye sıçradığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'deki bazı birliklerini 2 ülke sınırına yolladı

Bazı birlikleri Gazze'den çekip 2 ülke sınırına yolladı
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.