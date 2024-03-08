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Bodrum'da Şiddetli Dolu ve Sağanak Yağış

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu ve sağanak, sokakları göle çevirdi. Özellikle Gümbet, Bitez ve Konacık mahalleleri yağıştan etkilenen bölgeler oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu ve sağanak, sokakları göle çevirdi.

Bodrum'da sabah saatlerinde bir anda bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ardından sağanak şekilde yağan yağmurla birlikte sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Gümbet, Bitez ve Konacık mahalleleri yağıştan etkilenen bölgeler oldu. Bir anda bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar dükkanlara ve kapalı alanlara sığınmakta çareyi buldu. 15 dakika süren dolu ve sağanak yağmurun ardında hayat tekrar normale döndü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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