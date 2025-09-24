Bodrum'da Seyir Halindeki Cip Alev Aldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir cip aniden alev aldı. Sürücü, aracı kenara çekerek yangından son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Olay, Yokuşbaşı Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 SFS 93 plakalı cipten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alev topuna dönen cipe, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldığı sırada, itfaiyenin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Cipte büyük çapta hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa