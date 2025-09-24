Bodrum'da Seyir Halindeki Cip Alev Aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cip bir anda alev aldı. Aracını kenara çeken sürücü saniyeler içinde büyüyen yangından son anda kurtuldu.

Olay, Yokuşbaşı Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 SFS 93 plakalı cipten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alev topuna dönen cipe, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldığı sırada, itfaiyenin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Cipte büyük çapta hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. - MUĞLA