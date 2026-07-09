Bodrum'da personel lojmanında yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çırkan Mahallesi Temel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin personel lojmanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan yoğun duman, Bodrum'un birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, lojman kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı