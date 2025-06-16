Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkbükü mezarlığı üstünde makilik alanda yangın başladı. Yangına helikopter ve yer ekipleri müdahale ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın başladı. Türkbükü mezarlık üstündeki yangına helikopter ve yer ekipleri sevk edildi.
Bodrum Türkbükü Mezarlık üst tarafında dumanların yükselmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yer ekipleri ve helikopter müdahale için sevk edildi.
Makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeni belirlenemedi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa