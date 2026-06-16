Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lojman olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör bir işletmenin arkasında lojman olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın konteyneri sardı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işletme çalışanları, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Konteynerde ağır hasar meydana gelirken, aynı konteynerde geçen yıl da yangın çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı