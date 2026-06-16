Haberler

Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin lojman olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteynerde ağır hasar oluşurken, aynı konteynerde geçen yıl da yangın çıktığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lojman olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör bir işletmenin arkasında lojman olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın konteyneri sardı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işletme çalışanları, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Konteynerde ağır hasar meydana gelirken, aynı konteynerde geçen yıl da yangın çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı

Uzlaşı kararını Bakanlık duyurdu! Maden işçilerinin eylemi sona erdi
Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi

Hastaneye giderken hayatının şokunu yaşadı! O bir yaşayan ölü
Kız öğrenciler, arkadaşlarını çatıdan atmaya kalktılar

Bu yaşta vahşete kalkıştılar! Kan donduran görüntüler
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu