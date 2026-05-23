Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alana uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalıçiftlik - Çocuk Mezarlığı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. idaresindeki otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrularak ormanlık alana giren otomobil, çam ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü S.K. araçta sıkıştı. İhbarın ardından sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı genci sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici marifetiyle olay yerineden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

