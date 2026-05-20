Kontrolden çıkan araç devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil devrilirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Bodrum ilçesi Bağla-Gürece yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, viraja geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Hakimiyeti kaybolan otomobil yol kenarına savrularak devrildi. Ters dönen otomobil içerisindeki sürücü, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü,sağlık ekiplerince kontrol edilirken, otomobilde ağır hasar meydana geldi. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı