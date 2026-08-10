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Bodrum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarpıp AVM Otoparkına Yuvarlandı

Bodrum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarpıp AVM Otoparkına Yuvarlandı
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Bodrum-Yalıkavak karayolunda aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarpıp bir AVM'nin otoparkına yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptıktan sonra bir AVM'nin otoparkına yuvarlandı.

Bugün akşam saatlerinde Bodrum-Yalıkavak karayolu Kapuz Caddesi'nde seyreden 34 AKG 73 plakalı otomobil, aşırı hız sebebiyle sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına savrulan otomobil, park halindeki kapalı kasa kamyonetin üst kısmına çarptıktan sonra AVM'nin otoparkına yuvarlandı. İhbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobildeki sürücü F.M.A. ile yolcu A.İ.V.'nin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kamyonet ağır hasar alırken otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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