Bodrum'da Otelde Gaz Sızıntısı: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin havuz temizliği sırasında kimyasal madde kaynaklı gaz sızıntısı meydana geldi. Havuz bölgesindeki tatilciler ve oyun alanındaki çocuklar dahil 15 kişi, bulantı, baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde havuz bakım çalışmaları yürütüldüğü sırada bir gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde havuz temizliği yapıldığı sırada kullanılan kimyasal bir maddeden dolayı gaz sızıntısı yaşandı.
Sızıntı esnasında havuza yakın çocuk oyun alanındaki çocuklar ile havuz bölgesinde yer alan tatilciler gazdan etkilendi.
İhbarın ardından otele sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşayan 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.