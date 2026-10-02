Bodrum'da ev yangınında kedi telef oldu, mutfak kullanılamaz hale geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kedinin yanarak telef olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkkuyusu Mahallesi'nde bir ikamette çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda dairenin mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar ise zarar gördü. Evde yapılan kontrolde ise bir kedinin yangın nedeniyle telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı