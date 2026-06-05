Haberler

Babasının cesediyle 2 gün aynı evde yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli oğluyla yaşayan bir kişi, yatağında ölü bulundu. Engelli çocuğun, 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen babasının çürümeye başlayan cansız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Cevat Şakir Mahallesi’nde engelli oğlu ile yaşayan 65 yaşındaki Veysel Bek'ten haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü kokular üzerine durumdan şüphelendi.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Veysel Bek'in oğlunun bahçede dolandığı görülürken Bek ise yatağında ölü bulundu. 2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen Bek'in cesedinin ise çürümeye başladığı görüldü.

2 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki incelemeleri sonrasında Bek’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan engelli çocuğun, babasının cansız bedeniyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı öğrenildi.   

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı

Trump'ı ikna eden isim Cumhurbaşkanı Erdoğan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu