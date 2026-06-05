Babasının cesediyle 2 gün aynı evde yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Cevat Şakir Mahallesi’nde engelli oğlu ile yaşayan 65 yaşındaki Veysel Bek'ten haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü kokular üzerine durumdan şüphelendi.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Veysel Bek'in oğlunun bahçede dolandığı görülürken Bek ise yatağında ölü bulundu. 2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen Bek'in cesedinin ise çürümeye başladığı görüldü.

2 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki incelemeleri sonrasında Bek’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan engelli çocuğun, babasının cansız bedeniyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı