Haberler

İşten dönen kadına bahçede bıçaklı saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işten dönen Güler B., bahçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yapılan saldırıda dört bıçak darbesi alan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güler B. (54) işten çıkarak evine geldiği sırada, bahçede kendisini bekleyen şüphelinin saldırısına uğradı. Şüpheli, yanında getirdiği bıçakla kadına art arda saldırırken, Güler B. aldığı 4 bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden yükselen çığlıklar üzerine bahçeye koşan oğlu, annesini ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

