Bodrum'da Avukatını ve Emekli İcra Müdürünü Öldüren Şahıs Teslim Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, avukatını ve emekli icra müdürünü araç içerisinde başlarından silahla vurarak öldürdü. Kendi avukatını ve emekli icra müdürünü öldüren şahıs jandarmaya giderek teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, avukatını ve emekli icra müdürünü araç içerisinde başlarından silahla vurarak öldürdü. Kendi avukatını ve emekli icra müdürünü öldüren şahıs jandarmaya giderek teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kişilerden Avukat Erdal Çam'ın (73) Denizli Barosu eski başkanı olduğu, diğerinin ise beraber çalıştığı emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar (57) oldukları öğrenildi.

Kendi avukatını öldürdü

Edinilen ilk bilgilere göre korkunç cinayeti gerçekleştiren şahsın avukat Çam'ın müvekkili G.Ö. olduğu, G.Ö.'nün avukat Çam'a yüklü miktarda ödeme yaptığı fakat karşılığında davada herhangi bir ilerleme olmadığı için aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi. Zanlının aralarındaki sorunu çözmek için görüşme talep ettiği, bindiği aracın arka koltuğundan seyir halindeyken ateş ederek Çam ve Çavdar'ı vurduğu ardından da Turgutreis Jandarma Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA