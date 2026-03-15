Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde kontrolden çıkan bir BMW marka otomobil, bir evin istinat duvarına çarparak asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak evin duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 YEY 88 plakalı BMW marka otomobil, bir evin istinat duvarına çarparak asılı kaldı. Evin duvarının kısmi olarak yıkıldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kondon Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 YEY 88 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Yoldan çıkan lüks araç, yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı kısmi olarak yıkılırken, otomobilin ön kısmı yıkılan duvarda askıda kaldı. Gürültüyle sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, evin istinat duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi. Duvarda asılı kalan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

