Bizimkiler dizisinin Hacer'i hayatını kaybetti

Şinasi Yurtsever ve Tanyeli'nin ölümünün ardından sanat dünyası bir kez daha yasa boğuldu.

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Bizimkiler'de 'Hacer' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında yaşama veda etti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ocak ayında beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Filiz Küçüktepe 21 Mart 2025 Cuma günü öğlen namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

19 Aralık 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Küçüktepe, Perihan Abla'dan Bizimkiler'e, Uğurlugiller'den Züğürt Ağa'ya birçok efsane yapımda rol aldı.

Küçüktepe, Bizimkiler dizisinde Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi.