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Bitlis'ten Devrek'e atanan Emniyet Müdürü İsmail Selçuk Açıkgöz göreve başladı

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Bitlis'ten Devrek'e atanan Emniyet Müdürü İsmail Selçuk Açıkgöz göreve başladı
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Emniyet Müdürleri Yaz Dönemi Atamaları ile Bitlis'ten Zonguldak'ın Devrek ilçesine tayin olan Emniyet Müdürü İsmail Selçuk Açıkgöz görevine başladı. Açıkgöz, memleketin asayişi için her yerde görev almaya hazır olduklarını, Devrek'te mesai gözetmeden çalışacaklarını söyledi.

Devrek'e tayini çıkan Emniyet Müdürü İsmail Selçuk Açıkgöz görevine başladı.

Emniyet Müdürleri Yaz Dönemi Atamaları ile Zonguldak'ın Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan Emniyet Müdürü İsmail Selçuk Açıkgöz yeni görevine başladı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Emniyet Müdürleri Yaz Dönemi Atamaları ile Zonguldak'ın Devrek İlçesinde göreve başlayan Açıkgöz şimdiye kadar birçok ilde emniyetin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Görev yerinin değişmesinden dolayı kendisi için bir şey ifade etmediğini belirten Açıkgöz," Memleketimizin asayiş ve güvenliği için her yerde görev almaya hazırız. Devrek'te de vatandaşlarımızın da destekleri ve ekip arkadaşlarımızın gayretleri ile ilçemizin asayişini sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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