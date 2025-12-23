Haberler

Bitlis'te 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi

Bitlis'te 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi
Güncelleme:
Bitlis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan iki araçta yapılan aramalarda, araçların farklı bölümlerine zulalanmış halde 20 parça halinde toplam 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para da bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi. - BİTLİS

