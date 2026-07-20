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Tatvan'da trenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tatvan'da trenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı 66 yaşındaki Güllü Doğmaç hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı 66 yaşındaki yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.10 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2039. Sokak demir yolu hattında meydana geldi. Feribot istikametinden Tatvan Garı'na seyir halinde olan yük treni, demir yolu hattından yaya olarak geçmeye çalışan Güllü Doğmaç'a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü Doğmaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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